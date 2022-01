Hoa, cây cảnh Tết giảm giá mạnh vẫn ế ẩm, tiểu thương lo lắng ngóng khách mua

Nhiều tiểu thương than, chưa năm nào chợ hoa Tết lại buồn tẻ như năm nay. Dịch bệnh khiến một bộ phận lớn người dân ngoại tỉnh rời Hà Nội từ sớm, những người ở Hà Nội thì cũng hạn chế mua sắm, tiết giảm chi tiêu.

Không chỉ Hà Nội mà chợ hoa Tết tại các tỉnh Tây Nguyên cũng rơi vào cảnh đìu hiu, thương lái vật vờ ngóng khách.

Người bán "méo mặt"

Từ xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Đinh, từ ngày 23/12, anh Lê Văn Cường đã thuê hai chuyến xe chở mai ra Hà Nội để bán thu hồi vốn đã đầu tư chăm sóc cả năm trời.

Chia sẻ với VTC News, anh Cường cho biết, hai chuyến xe anh thuê chở được tổng cộng 320 chậu mai, giá thuê xe là 52 triệu đồng. Mỗi cây mai được bán giá cao nhất là 15 triệu, thấp nhất 1,1 triệu đồng, mức giá này đã thấp hơn khoảng 30% so với năm trước. Ví dụ, cây mai trồng khoảng 7 - 10 năm những năm trước bán được thấp nhất là 15 triệu đồng nhưng nay giảm còn 10 triệu đồng.

“Đó là may mắn còn bán được, chứ không lại phải mất công chở về, chăm sóc lại, sang năm mới bán tiếp. Trồng mỗi cây mai cũng phải mất từ 3-5 năm. Do đó, những ngày cận Tết, tôi mong ráng bán hết để thu được đồng nào còn về quê ăn Tết”, anh Cường nói.

Anh Lê Văn Cường lo lắng bên những chậu mai khoe sắc.

Cũng giảm giá so với năm ngoái từ 30-40% là đào cảnh. Anh Nguyễn Văn Ngọc, chở đào từ Thường Tín lên bán tại đường Tam Trinh, Hoàng Mai cho biết, năm nay đào giảm giá hơn 30% so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chỉ vào một cây đào, anh Ngọc chia sẻ, nếu cây đào năm ngoái bán 1,5 triệu thì năm nay cũng chỉ bán được 900.000 - 1 triệu đồng. Kể từ đầu tháng 12 anh Ngọc đã bắt đầu bán đào. “Bình quân mỗi ngày bán được 15-20 cây, giảm hơn 30% lượng cây bán ra so với năm trước. Không chỉ thế, giá cũng giảm 20-40%”, anh Ngọc nói.