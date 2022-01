Hồ Văn Cường hát ngày càng kém, người nghe buông lời chê bai

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, Hồ Văn Cường có mặt tại một sự kiện tất niên ở Hà Nội và mang đến rất nhiều ca khúc, nổi bật trong số đó là bài Giọt Lệ Đài Trang.

Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục vest chỉn chu và vóc dáng vẫn gầy gò, nhỏ nhắn. Hồ Văn Cường biểu diễn rất tự tin, thoải mái các bài hát trữ tình, nhạc nhẹ đúng sở trường.

Tuy nhiên, màn trình này của Hồ Văn Cường vấp phải ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng.