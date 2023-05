Hồ Văn Cường được tặng bó hoa cài 120 triệu đồng

Your browser does not support the video tag.

Hồ Văn Cường tươi cười khi nhận được bó hoa tiền.

Món quà này thực chất là bó hoa hồng màu xanh khá lớn được cài dày đặc những đồng tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Trong show diễn, Hồ Văn Cường đã nhận được món quà đặc biệt này và nở nụ cười rất tươi.

Tổng giá trị số tiền của món quà này đã được vị khán giả giấu tên nói trên tiết lộ trên nhóm những người hâm mộ Hồ Văn Cường: "Thương tặng con Hồ Văn Cường. Cô giấu tên tặng con 120 triệu đồng trong show diễn ở Cần Thơ".