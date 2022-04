Hồ Văn Cường cứ song ca với Ngọc Sơn lại được khen?

Nhiều người cho rằng, Hồ Văn Cường hát thiếu cảm xúc và chất giọng đang đi xuống sau khi vỡ giọng. Chưa kể, giai đoạn này Hồ Văn Cường cũng không đi hát hay cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc khiến nhiều người cho rằng nam ca sĩ lười luyện tập.

Dù thường bị chê khi hát 1 mình nhưng khi Hồ Văn Cường song ca cùng danh ca Ngọc Sơn thì anh chàng lại nhận về nhiều lời khen. Những câu hát của Cường mượt mà, tình cảm chứ không đứt đoạn như những lần đứng hát một mình.