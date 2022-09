Hồ Văn Cường bị chỉnh sửa clip hát live hòng gây tranh cãi?

Theo đó, nam ca sĩ vẫn xuất hiện với phong cách điềm đạm, hiền lành như mọi khi. Nhưng giọng hát của Hồ Văn Cường lại khá nhỏ và bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng nhạc.

Dưới đoạn clip, nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng dành cho giọng hát Hồ Văn Cường. Đa số ý kiến đều cho rằng giọng hát của Hồ Văn Cường đang ngày càng đi xuống, thậm chí còn thua cả hát karaoke.