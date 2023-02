Hỗ trợ xử lý 1.234 sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam trong tháng 1

Theo phân tích của ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam - NCS, việc tháng 1 năm nay tiếp tục có số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam gây ra sự cố tăng cao hơn so với tháng trước đó là do đây là khoảng thời gian tết Nguyên đán. Đây vốn là khoảng thời gian mà các nhóm tội phạm mạng thường gia tăng hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân và tổ chức.

Thực tế tình hình an toàn thông tin mạng trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày từ 20/1 đến hết ngày 26/1 cũng đã minh chứng cho nhận định, phân tích kể trên; khi chỉ trong khoảng 1 tuần Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo tới 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với 1 tuần trước nghỉ Tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.