Hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam tăng tốc kinh doanh

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nhanh chóng đối mặt với nhu cầu làm việc, buôn bán và giao tiếp với khách hàng qua hình thức trực tuyến. Trong năm 2021, Việt Nam ghi nhận 5.600 công ty công nghệ mới, dẫn đến phát sinh nhu cầu cao về lao động kỹ thuật số, chẳng hạn trong các lĩnh vực như Công nghệ Thông tin và Phân tích Dữ liệu. Tuy nhiên, các giáo trình và chương trình đào tạo dành cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin vẫn chưa thể đáp ứng đủ cho nhu cầu tuyển dụng nhân sự kỹ thuật số chất lượng cao đang tăng vọt, dẫn đến khoảng cách giữa cầu và cung ngày càng lớn.

Hai chương trình này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách cung cấp nhiều hơn các cơ hội học tập và phát triển cho những nhân tài và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Sáng kiến này được truyền cảm hứng bởi sự thành công của những chương trình tương tự trước đây. Điển hình, Chương trình hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp - Google for Startups Accelerator đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước như Elsa Speak vươn ra toàn cầu và Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 đã đào tạo 650.000 lao động trên khắp cả nước từ các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm chủ doanh nghiệp của Bánh Chưng Nương Bắc, người đã chuyển hướng sang bán hàng trực tuyến trong thời kỳ đại dịch.

Google Career Certificates (Chương trình Phát triển Nhân tài Số) là chương trình đào tạo số linh hoạt, trực tuyến trên nền tảng Coursera giúp các học viên không có kinh nghiệm hoặc đã có kiến thức nhất định có thể sẵn sàng ứng tuyển công việc với năm khóa học chuyên sâu: Hỗ trợ IT (IT Support), Quản trị Dự án (Project Management), Phân tích Dữ liệu (Data Analytics), Thiết kế Trải nghiệm người dùng (UX Design), và Tiếp thị Kỹ thuật số và Thương mại điện tử (Digital Marketing and Ecommerce). Giáo trình của chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia từ Google và được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kỹ năng nền tảng thông qua phương pháp thực hành, cho phép sinh viên tự học theo tốc độ riêng khi vừa học chương trình chính khóa của mình hoặc với người lao động vừa học vừa làm.