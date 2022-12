Họ Trần đặt tên con gái là gì cho đẹp?

Trần Hoài An: cuộc sống của con sẽ mãi bình an Trần Ngân Hà: Bé là dải ngân hà tuyệt đẹp trên trời cao Trần Khả Ái: Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh Trần Ngọc Bích: Con là viên ngọc quý màu xanh của bố mẹ Trần Khánh Chi: Cô gái có nhiều may mắn Trần Hương Giang: Dòng sông Hương mộng mơ, xinh đẹp Trần Minh Châu: Con là viên ngọc sáng ngời Trần Mai Chi: Bé là cành mai tuyệt đẹp Trần Minh Anh: Bé là cô gái thông minh, nhanh nhẹn Trần Thùy Anh: Con sẽ thùy mị, tinh anh Trần Thụy Du: Con như một khúc hát mơ mộng, ngọt ngào Trần Bảo Châu: Con là viên ngọc quý giá của gia đình Trần Ánh Dương: Bé chính là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời bố mẹ Trần Lam Giang: Con là sông xanh hiền hòa

- Trần Huệ An: Con là ơn huệ từ trời cao

- Trần Hoài An: cuộc sống của con sẽ mãi bình an

- Trần Minh Anh: Bé là cô gái thông minh, nhanh nhẹn

- Trần Kiều Anh: Người con gái khéo léo, giỏi giang

- Trần Huyền Anh: Cô bé tinh anh, huyền diệu

- Trần Thùy Anh: Con sẽ thùy mị, tinh anh

- Trần Khả Ái: Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh

- Trần Hải Băng: Vẻ đẹp kiêu sa, quý phái

- Trần Hạ Băng: Đặt tên con gái họ Trần là Hạ Băng ý nghĩa con là tuyết giữa ngày hè

- Trần Lệ Băng: Con là khối băng tuyệt đẹp

- Trần Yên Bằng: Cuộc đời con sẽ mãi bằng yên

- Trần An Bình: Lớn lên sẽ có cuộc sống yên bình

- Trần Ngọc Bích: Con là viên ngọc quý màu xanh của bố mẹ

B. Cách đặt tên con gái họ Trần bắt đầu bằng chữ C, D, Đ

- Trần Bạch Cúc: Con là bông hoa cúc trắng thuần khiết

- Trần Khánh Chi: Cô gái có nhiều may mắn

- Trần Bảo Châu: Con là viên ngọc quý giá của gia đình

- Trần Diễm Châu: Con luôn tỏa sáng như một viên ngọc

- Trần Hải Châu: con là viên ngọc quý của biển xanh

- Trần Minh Châu: Con là viên ngọc sáng ngời

- Trần Hương Chi/Thảo Chi: Con là cành cây/cành cỏ ngát hương thơm

- Trần Mai Chi: Bé là cành mai tuyệt đẹp

- Trần Phương Chi: Con là cành hoa thơm

- Trần Quỳnh Chi: nghĩa là cành hoa quỳnh thơm ngát hương

- Trần Bích Chiêu: Con trong trắng và thuần khiết như một viên ngọc quý

- Trần Quỳnh Dao: Bé là cây quỳnh, cành dao

- Trần Ánh Dương: Bé chính là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời bố mẹ

- Trần Huyền Diệu: Con là điều kỳ lạ mà ông trời ban tặng cho bố mẹ

- Trần Thụy Du: Đặt tên con gái họ Trần là Thụy Du ý nghĩa con như một khúc hát mơ mộng

- Trần Vân Du: Bé rong chơi trong mây, cuộc đời sẽ tự do tự tại

- Trần Hạnh Dung: Dung mạo toát lên sự đức hạnh

- Trần Minh Đan: Bé là màu đỏ luôn lấp lánh





C. Tên con gái họ Trần bắt đầu bằng chữ G và H

- Trần Lam Giang: Con là sông xanh hiền hòa

- Trần Lệ Giang: Dòng sông xinh đẹp của bố mẹ chính là con

- Trần Hương Giang: Dòng sông Hương mộng mơ, xinh đẹp

- Trần Khánh Giang: Bé là dòng sông vui vẻ

- Trần Ngân Hà: dải ngân hà tuyệt đẹp trên trời cao

- Trần Ngọc Hà: Dòng sông ngọc là con

- Trần Bích Hà: Dòng sông màu xanh trong

- Trần Hoàng Hà: Con là dòng sông dài màu vàng

- Trần Vân Hà: Mây trắng, ráng đỏ

- Trần An Hạ: Con là mùa hè bình yên

- Trần Nhật Hạ: Ánh nắng mùa hạ đó là con

- Trần Bích Hảo: Mong mọi chuyện đến với con đều tốt đẹp

- Trần Diệu Hạnh: Mong con luôn được hạnh phúc

- Trần Thanh Hằng: Vầng trăng xanh

- Trần Thu Hằng: Con là ánh trăng mùa thu

- Trần Cẩm Hiền: Con là cô bé dịu dàng, nết na

- Trần Bích Hợp: Người con gái mang nét đẹp dịu dàng

- Trần Khánh Huyền: Tên cho bé gái họ Trần là điều may mắn, hạnh phúc của bố mẹ

- Trần Diệu Hiền: Con là cô bé hiền thục, nết na

- Trần Diệu Huyền: Bé là điều tốt đẹp, diệu kỳ của gia đình

- Trần Ngọc Huyền: Con chính là viên ngọc đen huyền bí

- Trần Ái Hồng: Con khả ái, có cuộc đời luôn tươi hồng

- Trần Đinh Hương: Đặt tên con gái họ Trần ý nghĩa là một loài hoa thơm

- Trần Quỳnh Hương: Một loài hoa thơm

- Trần Thanh Hương: Con tỏa hương thơm thuần khiết

- Trần Liên Hương: Bé là một bông sen thơm

D. Đặt tên con gái họ Trần bắt đầu bằng chứ K, L, M

- Trần Mai Khôi: Bé là viên ngọc tốt

- Trần Ngọc Khuê: ý nghĩa là danh gia vọng tộc

- Trần Thục Khuê: Con mang tên một loại ngọc

- Trần Kim Khuyên: Con là chiếc vòng bằng vàng quý giá

- Trần Vành Khuyên: Tên con là tên một loài chim hót rất hay

- Trần Hoàng Kim: Cuộc đời con sẽ sáng chói, rạng ngời

- Trần Thiên Kim: Đặt tên con gái họ Trần ý nghĩa là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng

-. Trần Chi Lan: Cây hoa lan nhỏ bé

- Trần Hoàng Lan: Con là bông hoa lan vàng

- Trần Bảo Lan: Tên hay cho bé gái họ Trần 2022 là một loài hoa lan quý

- Trần Linh Lan: Tên một loài hoa

- Trần Mai Lan: có nghĩa là con hội tụ vẻ đẹp của hoa mai, hoa lan

- Trần Ngọc Lan: Con là bông hoa ngọc lan thơm ngát

- Trần Phong Lan: Hoa phong lan

- Trần Tuyết Lan: Bé là lan trên tuyết

- Trần Hạnh Lâm: Khu vườn tràn ngập hạnh phúc

- Trần Tuệ Lâm: Đặt tên con gái họ Trần là Tuệ Lâm ý nghĩa là cô bé đầy trí tuệ

- Trần Ái Linh: Tình yêu nhiệm màu của gia đình

- Trần Giao Linh: Mong con luôn gặp điều tốt lành

- Trần Gia Linh: Bé là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình

- Trần Trúc Linh: Bé là cây trúc linh thiêng

- Trần Bích Loan: Người con gái kiêu kỳ đó là con

- Trần Bạch Loan: Một cô gái thuần khiết, thanh cao

- Trần Hương Ly: Con có hương thơm quyến rũ

- Trần Lưu Ly: Tên con là tên một loài hoa đẹp

- Trần Tú Ly: Bé là cô gái khả ái

- Trần Kiều Mai: Đặt tên con gái họ Trần ý nghĩa là đóa hoa mai kiều diễm

- Trần Hương Mai: Con là bông hoa mai luôn tỏa hương

- Trần Hồng Mai: Xinh như hoa mai, và cuộc đời luôn được hạnh phúc

- Trần Ngọc Mai: Con là đóa hoa mai bằng ngọc

- Thanh Mai: Lớn lên con có tình yêu tuyệt đẹp

- Trần Hoàng Miên: Cây mộc miên vàng, tên con là một loài hoa quý

- Trần Hải Miên: Giấc ngủ yên bình của biển

- Trần Duyên Mỹ: Vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng

- Trần Hà My: Bé là cô gái sở hữu hàng lông mày đẹp

E. Tên cho bé gái họ Trần bắt đầu bằng chữ N, O, P

- Trần Diễm My: Đẹp kiều diễm và có sức hấp dẫn lớn lao

- Trần Hằng Nga: nghĩa là chị Hằng xinh đẹp trên cung trăng

- Trần Tố Nga: Người con gái đẹp chính là con

- Trần Ái Nhi: Con gái nhỏ luôn nhận được yêu thương

- Trần An Nhàn: Mong muốn về cuộc sống êm đềm

- Trần Kiều Ngọc: Con là điều tốt lành của bố mẹ

- Trần Bảo Ngọc: Con là ngọc quý của gia đình

- Trần Bích Ngọc: Bé là viên ngọc xanh

- Trần Khánh Ngọc: Viên ngọc đẹp chính là con

- Trần Minh Ngọc: Con là viên ngọc sáng ngời của sự thông minh và trí tuệ

- Trần Ánh Ngọc: Con luôn xinh đẹp như một viên ngọc

- Trần Hồng Như: Đặt tên con gái họ Trần là Hồng Như mong con có nhiều hồng phúc

- Trần Ánh Nguyệt/Dạ Nguyệt/Minh Nguyệt: Con luôn là ánh trăng tỏa sáng

- Trần Kiều Nguyệt: Vầng trăng kiêu sa

- Trần Thủy Nguyệt: Con là ánh trăng soi đáy nước lung linh, huyền ảo

- Trần Đông Nghi: Con có dung mạo uy nghiêm

- Trần Phương Nghi: Dáng điệu đẹp, thơm tho

- Trần Gia Nhi/Hiền Nhi: Con là bé cưng, bé ngoan của gia đình

- Trần Phượng Nhi: Bé là con chim phượng nhỏ

Trần Thảo Nhi: Người con hiếu thảo

- Trần Tuệ Nhi: Lớn lên con sẽ là cô gái thông tuệ

- Trần Uyên Nhi: Đặt tên con gái họ Trần ý nghĩa con là cô bé xinh đẹp

- Trần Yên Nhi: Ngọn khói nhỏ

- Trần Ý Nhi: Bé là cô gái nhỏ bé, đáng yêu

- Trần Hoàng Oanh/Kim Oanh/Lâm Oanh: Tên con mang tên một loài chim oanh vàng

- Trần Hạnh Phương: Đi về phía hạnh phúc

- Trần Hoài Phương: Nhớ về phương xa

- Trần Vân Phương: Con mang vẻ đẹp của mây

- Trần Nhật Phương: Con là hoa của mặt trời

- Trần Diễm Phương: Tên con gợi sự đẹp đẽ, kiều diễm, lại trong sáng và tỏa hương

F. Đặt tên con gái họ Trần bắt đầu bằng chữ Q, T, U, V, Y

- Trần Nguyệt Quế: Tên con là tên một loài hoa

- Trần Lệ Quyên/Bích Quyên/Bảo Quyên: Đặt tên con gái họ Trần ý nghĩa là chim quyên đẹp, chim quý

- Trần Tố Quyên: Loài chim quyên trắng

- Trần Khánh Quỳnh: Đóa hoa quỳnh mang lại may mắn

- Trần Diễm Quỳnh: Con là đóa hoa quỳnh thơm ngát, diễm lệ

- Trần Đan Quỳnh: Đóa quỳnh màu đỏ chính là con

- Trần Ngọc Quỳnh: Con là đóa quỳnh màu ngọc, quý giá

- Trần Bảo Tiên: Báu vật của mẹ

- Trần Bạch Tuyết: Con gái xinh đẹp, trong trắng

- Trần Hồng Thảo: Con là ngọn cỏ nhỏ bé, luôn hạnh phúc

- Trần Ðoan Trang: Con mang vẻ đẹp của sự kín đáo, nhẹ nhàng và đầy nữ tính

- Trần Đài Trang: Đặt tên con gái họ Trần là Đài Trang ý nghĩa con là cô gái đài cát, đoan trang

- Trần Ngọc Trâm: Bé là cây trâm bằng ngọc quý giá

- Trần Đan Thanh: Cô gái có nét thanh tao

- Trần Anh Thi: Bé là cô gái nhỏ bé và yêu kiều

- Trần Anh Thư: Con là cô gái tài năng, dũng cảm

- Trần Dã Thảo: Mong con luôn sống hồn nhiên như cỏ

- Trần Hương Thủy: Con là dòng nước trong xanh có mùi thơm

- Trần Thục Trinh: Trong trắng và hiền lành

- Trần Thủy Tiên: Tên con là một loài hoa đẹp

- Trần Bảo Uyên: Cô gái thông minh, uyên bác

- Trần Nhã Uyên: Đặt tên con gái họ Trân ý nghĩa là cô nhã nhặn, sâu sắc và đầy trí tuệ

- Trần Hạnh Vi: Lớn lên con sẽ được tự do làm điều bản thân thấy hạnh phúc

- Trần Diệp Vy: Cây lá cỏ màu xanh tươi tốt

- Trần Hạ Vy: Con là cơn mùa hạ thanh mát

- Trần Khánh Vy: Đóa hoa tường vi tốt lành

- Trần Hiểu Vân: Bé là đám mây trắng buổi sáng tinh khôi

- Trần Thanh Vân: Con là áng mây trong xanh, đẹp đẽ

- Trần Hương Xuân: Con mang hương thơm của mùa xuân

- Trần Như Ý: Con là niềm mong mỏi bấy lâu nay của bố mẹ

- Trần Hàm Yên: Mong ước lớn lên con có cuộc sống luôn bình yên

- Trần Hoàng Yến: Chim hoàng yến xinh đẹp

Theo V.K - Vietnamnet