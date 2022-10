Hồ sơ mật: Tình báo AI - xu hướng khó cưỡng - Phần 1

Ngay từ thuở sơ khai, con người vẫn luôn theo dõi lẫn nhau. Tìm hiểu xem người khác đang làm hoặc dự định làm gì luôn là điều lôi cuốn trí tò mò của bất cứ ai. Thời gian trôi đi, người ta giám sát, theo dõi và nghe trộm lẫn nhau bằng đủ thứ công cụ, thiết bị và không ngừng cải tiến chúng. Tuy vậy, cho đến những năm kết thúc Chiến tranh Lạnh và một thời gian sau đó, những công cụ và thiết bị này chưa bao giờ thay thế được con người. Thế nhưng AI và các hệ thống tự động hóa hiện nay đang làm thay đổi tất cả những điều đó.

Từ hoạt động đời thường đến thông tin hỗ trợ cơ quan chức năng

Câu chuyện thứ nhất:Mới đây tờ The Economist đã cho ra đời một loạt “tác phẩm nghệ thuật” của riêng mình. Đó là những tấm hình trang bìa cho ấn phẩm in, có hình thức bắt mắt và nội dung bao quát chủ đề chính của số tạp chí. Sẽ không có chuyện gì để nói và độc giả sẽ vẫn đón đọc các ấn phẩm của The Economist một cách bình thường nếu như chính tờ báo này không thông báo tới độc giả rằng những tấm hình đó đều là sản phẩm của AI.