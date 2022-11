Hồ sơ mật: Những điệp viên xấu số – Phần 2

Karthiyani có chồng là Tennarasu Arumugham bị giam giữ ở Abu Dhabi, UAE cùng với 3 người Ấn Độ khác với tội danh làm gián điệp. Arumugham phải chịu mức án 3 năm tù, trong khi 3 người còn lại là Muhammad Ibrahim, Manarathodi Abbas và Mohammed Mukthar bị kết án từ 5 đến 10 năm tù. Cùng thời điểm năm 2016, một người Ấn Độ khác là Shihani Jamal Mohammad cũng bị UAE kết án 10 năm tù về tội danh tương tự.

Arumugham bị cáo buộc đã chia sẻ “dữ liệu nhạy cảm” với các quan chức đại sứ quán Ấn Độ trong khi đang làm việc với một công ty viễn thông có trụ sở tại UAE. Tất nhiên là gia đình Arumugham đã phủ nhận cáo buộc này. Còn theo Hindustan Times (Thời báo Hindustan), Muhammad Ibrahim bị kết án vì đã giao “thông tin quốc phòng bí mật của Nhà nước” cho “hai nhân viên tình báo của Đại sứ quán Ấn Độ - Ajay Kumar và Rudranath Juha”. Tương tự Ibrahim, Manarathodi Abbas cũng bị kết án với cáo buộc hoạt động gián điệp tại cảng nước sâu Mina Zayed nơi người này đang làm việc tại thời điểm bị bắt giữ.

Sarabjit Singh thu hút được sự chú ý của dư luận Ấn Độ khi bị bắt ở Pakistan. Ảnh: Economic Times/India Times

So với trường hợp của Sarabjit Singh khi bị Pakistan bắt giam năm 1990 với tội danh làm gián điệp cho Ấn Độ, 5 người nói trên không được công chúng trong nước để ý tới và vì thế việc tìm lại tự do cho họ là khá khó khăn. Mặc dù Sarabjit đã chết trong tù năm 2013, nhưng ít nhất thì anh ta cũng đã thu hút được sự chú ý của công chúng và đã có một làn sóng ủng hộ trên toàn quốc kêu gọi trả tự do cho anh ta. Còn 5 “điệp viên” nói trên thì lại khác.

Lời buộc tội đối với Arumugham và những người đang bị giam giữ ở UAE là rất nghiêm trọng và họ đang phải đối diện với một tương lai hết sức mờ mịt và dường như thời gian qua đã có rất ít nỗ lực tìm cách đưa họ trở về nước. Tuy nhiên, thân nhân 5 người nói trên vẫn chưa từ bỏ hy vọng sẽ có áp lực lớn hơn từ trong nước lên chính phủ UAE để những người thân của họ được trả tự do, vì gần đây quan hệ giữa Ấn Độ với chính phủ UAE đã ấm hơn và nếu New Delhi can thiệp nhiều hơn nữa thì cơ hội trở về của những điệp viên xấu số này có thể sẽ thành hiện thực.

Điệp viên bị bán đứng?