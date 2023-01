Hồ sơ mật: Người sáng lập cơ quan tình báo chiến lược của Pháp là ai?

Là những nhân vật nổi tiếng và uy tín trong tôn giáo, nên Hồng y Richelieu và linh mục Joseph đã tận dụng ưu thế này để tuyển dụng và chỉ đạo điệp viên. Họ lấy cương vị và danh nghĩa tôn giáo thu hút, tuyển mộ, mở rộng mạng lưới điệp viên ở khắp các nước và các vùng lãnh thổ cần quan tâm. Niềm tin tôn giáo là một trong những yếu tố khiến Hồng y Richelieu có được một đội ngũ điệp viên đông đảo, trung thành, mẫn cán và hoạt động rất chuyên nghiệp. Phần lớn điệp viên do hai ông tuyển dụng là các tu sĩ dòng Francis. Để ngụy trang cho hoạt động tình báo, Hồng y Richelieu đã tổ chức ra các hội tu dòng Francis rồi phái các tu sĩ đó sang Anh, Scotland, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine… hoạt động bí mật, lâu dài. Cũng thông qua mối quan hệ tôn giáo, linh mục Joseph kết thân với thủ lĩnh Hồi giáo Fakhr-el-Din của Lebanon; năm 1628 lập một trường trung học ở Beirut, một trường trung học ở Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều bệnh viện tại Ai Cập. Năm 1637, họ đã cài cắm được gián điệp vào Iran, Syria, Libya. Trong vòng 15 năm, mạng lưới điệp viên của Hồng y Richelieu đã phát triển ra phần lớn châu Âu, châu Á và châu Phi.

Với sự hỗ trợ đắc lực của linh mục Joseph, Hồng y Richelieu đã xây dựng, phát triển cơ quan tình báo chiến lược đầu tiên của nước Pháp với tất cả niềm say mê, lòng trung thành và nhiệt huyết. Thường vào mỗi buổi sáng, Hồng y Richelieu nhận bản sao các thư từ quan trọng chặn thu được và nghe thuộc hạ báo cáo những công việc đang diễn ra, còn linh mục Joseph thì được quản ngục Bastille cung cấp các thông tin thu được từ những cuộc trò chuyện của các tù nhân… Buổi tối, linh mục Joseph lại đi qua hành lang để sang phòng của Hồng y Richelieu bàn luận công việc. Những việc lớn thì hai người thống nhất, còn những việc cụ thể thì do linh mục Joseph toàn quyền xử lý.

Tranh vẽ Hồng y Richelieu năm 1628. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật La Rochelle

Ngay tại Tu viện Val-de-Grasse (nơi ở của Hoàng hậu Anne), Hồng y Richelieu và linh mục Joseph đã phát hiện ra một mạng lưới tình báo lớn với mưu đồ thành lập liên minh Anh - Tây Ban Nha để chống lại nước Pháp mà Hoàng hậu Anne làm hậu thuẫn. Cơ quan tình báo của Hồng y Richelieu còn phanh phui vụ Chalais, người tình của nữ Quận công Marie de Rohan-Montbazon xứ Chevreuse, âm mưu ám sát vua và Hồng y Richelieu rồi đưa Công tước Gaston d’Orléans (thân Tây Ban Nha) lên ngôi sau khi cho ông này kết hôn với chị dâu là Hoàng hậu Anne; vụ Quận công Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne xứ Bouillon và Hầu tước Louis de Bourbon xứ Soissons tuyển binh lính phối hợp với quân Đức và Anh mưu phản; vụ thu được bản Hiệp ước giữa Bá tước Olivares của Tây Ban Nha và Công tước Gaston d’Orléans về tấn công nước Pháp. Chính Hầu tước Cinq-Mars, một cận thần của Vua Pháp và là người mà Hồng y Richelieu đã nâng đỡ và tiến cử với nhà vua, đứng ra đàm phán và soạn thảo hiệp ước này. Cinq-Mars sau đó đã bị kết án tử hình và bị chém đầu.

Trở thành Tể tướng khi mới 39 tuổi và nắm quyền lực thật sự ở Pháp trong suốt 18 năm, sáng lập ra cơ quan tình báo chiến lược đầu tiên của Pháp, Hồng y Richelieu được xem như nhân vật quyền lực nhất châu Âu thời đó. Thời gian Hồng y Richelieu tại vị được xem như ảnh hưởng rất mạnh đến toàn châu Âu.

Trong lịch sử tình báo nhân loại, có thể nói ông là người đầu tiên sử dụng tôn giáo làm danh nghĩa và bình phong để xây dựng mạng lưới điệp viên mang bản sắc văn hóa Pháp. Tôn giáo với sự linh thiêng và huyền bí, tình báo với sự khôn khéo và bí mật, người đứng đầu tôn giáo lại là thủ lĩnh tình báo, sự kết hợp hòa quyện với nhau một cách tuyệt vời trong cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho tình báo của Hồng y Richelieu và linh mục Joseph - cặp bài trùng của tình báo Pháp thời Trung đại. Hồng y Richelieu là những người chỉ huy tình báo đầu tiên xây dựng được mạng lưới điệp viên rộng khắp trên phạm vi toàn cầu.

Hồ sơ mật đem tới bạn đọc những bài viết về các vụ án, hồ sơ điệp viên, sự kiện lịch sử quân sự - chính trị thế giới đã được giải mật và những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

MINH ANH(tổng hợp từ The Rise of Richelieu, Medical Library and Historical Journal, European University Institute)