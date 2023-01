Hồ sơ mật: Francis Walsingham - “Ông tổ” ngành tình báo Anh

Những thành tựu nổi bật

Với khả năng chỉ huy tình báo thiên bẩm, Walsingham đã vận hành ngành tình báo Anh đạt được những thành tựu to lớn. Hoạt động của cơ quan mật vụ đầu tiên này gắn liền với các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng của triều đại Nữ hoàng Elizabeth. Trong cuộc xâm lược của Tây Ban Nha nhằm chinh phục nước Anh và khôi phục Thiên chúa giáo ở Anh, Walsingham không chỉ kịp thời nắm được âm mưu, ý đồ xâm lược của Vua Philippe II mà còn chỉ đạo các điệp viên tại Roma, Florencia và Milano thuyết phục các chủ ngân hàng Italy không cho Vua Philippe vay tiền, khiến cho cuộc xâm lăng phải hoãn lại một năm. Điệp viên của Walsingham đã thu được bản sao báo cáo của Santa Cruz gửi Vua Philippe thống kê tàu chiến, cảng neo đậu, thành phần thủy thủ đoàn, tình hình vũ khí, đạn dược, lương thực… của Hạm đội Tây Ban Nha (hạm đội này có tên là Armada, vốn được mệnh danh là “hạm đội bất khả chiến bại”, gồm 130 tàu và 29.300 binh lính).

Một tin tình báo khác do mạng lưới điệp viên bố trí ở các hải cảng Tây Ban Nha cho biết Hạm đội Tây Ban Nha có những chiến hạm đáy phẳng dùng để đổ bộ. Ông cũng nắm được chính xác thời gian và địa điểm hành quân của quân Tây Ban Nha và báo lên Nữ hoàng: “Hạm đội Tây Ban Nha sẽ xuất phát từ Lisbonne vào tháng 5-1588”. Những tin tức tình báo có giá trị đặc biệt này đã giúp Anh đánh bại Hạm đội Tây Ban Nha, chấm dứt huyền thoại về sức mạnh bất khả chiến bại của hạm đội nổi tiếng này.

Khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu quan điểm chính trị, thái độ của Vua xứ Scotland Jacques, người mà Nữ hoàng Elizabeth dự định sẽ truyền ngôi, Walsingham đã phái điệp viên Wilmore tiếp cận Jacques. Điệp viên này đã trở thành bạn thân và sống bên cạnh Jacques 19 năm mà không hề bị nghi ngờ. Tin tức tình báo về Jacques đã được chuyển lên đều đặn cho Nữ hoàng.

Tranh vẽ miêu tả việc Francis Walsingham báo cáo về âm mưu ám sát của Anthony Babington tới Nữ hoàng Elizabeth I. Ảnh: Atlaso Obscura

Cơ quan mật vụ của Walsingham còn đập tan các vụ mưu phản của một tổ chức bí mật do các giáo sĩ Dòng Tên (Society of Jesus) chỉ đạo hoạt động (tổ chức này phục vụ Giáo hội và bảo vệ Thiên chúa giáo), âm mưu loại trừ Nữ hoàng Elizabeth vì bà lãnh đạo đạo Tin lành. Walsingham đã cài điệp viên của mình vào các hải cảng để phát hiện các linh mục Dòng Tên xâm nhập vào nước Anh; cài điệp viên vào Chủng viện Reims để nắm được những âm mưu, kế hoạch chống phá nước Anh ngay từ khi nhen nhóm. Gilbert Grifford và nhà thơ Christopher Marlowe giả vờ theo đạo Thiên chúa là các điệp viên xuất sắc của Walsingham trong tổ chức bí mật của các giáo sĩ Dòng Tên. Âm mưu ám sát Nữ hoàng của Anthony Babington do Jean Ballard, một linh mục Dòng Tên chỉ đạo, đã bị cơ quan mật vụ của Walsingham sớm phát hiện nhờ các điệp viên trong Chủng viện Reims báo kịp thời cho Walsingham về âm mưu tạo phản này trước cả khi Ballard khởi hành sang Anh.

Ở thời kỳ mà vai trò an ninh và tình báo được tổ chức thực hiện trong cùng một cơ quan, trong bối cảnh chưa nước nào xây dựng và sử dụng được mạng lưới mật vụ, điệp viên chuyên biệt thì Walsingham là người đi tiên phong trong việc tổ chức, chỉ huy, sử dụng các mạng lưới mật vụ, điệp viên thực hiện các vai trò an ninh và tình báo một cách chuyên nghiệp nhất. Đây chính là khởi đầu cho sự phát triển các cơ quan an ninh, tình báo sau này của nước Anh nói riêng và của thế giới nói chung (thậm chí hiện nay nhiều cơ quan mật vụ vẫn đang thực hiện hai vai trò).