Hồ sơ mật – Điệp viên tỷ đô của CIA là ai? – Phần 3

Táo tợn hơn, đã có lần Tolkachev còn lợi dụng chỉ 5 phút buổi sáng để chụp tài liệu nhằm thực hiện dã tâm phá hoại của mình. Theo nội dung những bức điện đã giải mật của cụm tình báo Moscow gửi về tổng hành dinh CIA, Tolkachev đã liều lĩnh khai thác một thói quen làm việc của nhân viên ở đây. Cửa an ninh phòng thí nghiệm tại Phazotron mở ra vào lúc 7 giờ 30 sáng nhưng công việc chỉ chính thức bắt đầu từ 8 giờ. Trong khoảng thời gian 5 phút sau khi cửa an ninh mở ra, thường chưa có ai xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Tolkachev đã 3 lần lẻn vào phòng thí nghiệm vào khung thời gian như vậy. Nhiều trang tài liệu đã bị kẻ phản bội chụp lại trong chỉ 15 phút sau 3 lần đột nhập đó. Có thể thấy, những câu chuyện trong cuộc “so găng tình báo” thời Chiến tranh Lạnh cho thấy an ninh ở nước nào cũng rất chặt chẽ, nhưng kẽ hở thì luôn có nếu kẻ phản bội là chính đồng đội của mình. Tolkachev là một điển hình như vậy khi phản bội lại những đồng đội đang nỗ lực nghiên cứu, phát triển các chương trình nhằm phục vụ công cuộc tăng cường tiềm lực quốc phòng quốc gia.

Khi được Hathaway yêu cầu đánh giá về giá trị thông tin tình báo, các quan chức Không quân Mỹ ước tính chỉ tại một thời điểm trong chiến dịch điệp báo Tolkachev mang bí danh CKSPHERE, kẻ phản bội này đã giúp Mỹ tiết kiệm được ít nhất 2 tỷ USD chi phí cho nghiên cứu và phát triển vũ khí. Đó là giá trị tạm tính ở một thời điểm của thập niên 1980 và chưa tính tới 179 cuộn phim chụp các tài liệu mật Hathaway mới nhận và CIA chưa kịp xử lý vào thời điểm đó. Trên thực tế CIA trả cho Tolkachev hàng triệu USD nhưng lại thu lợi tới hàng tỷ USD. Sự phản bội của Tolkachev đáng giá hàng tỷ USD, cả về giá trị cho bên sử dụng cũng như mức độ phá hoại của nó cho bên bị đánh cắp thông tin.

Đầu năm 1983, KGB đã nhận biết có sự lộ lọt thông tin mật từ Phazotron và một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành. Đối tượng bị điều tra gồm các nhân viên tại Phazotron có quyền truy cập thông tin mật. Tolkachev và CIA tạm dừng “giao dịch” trong một thời gian dài sau đó, rút vào ngủ đông.

(còn nữa)

HỮU DƯƠNG (tổng hợp từ The Washington Post, The Atlantic, Russia Beyond, sách “The billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal”)