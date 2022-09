Hồ sơ mật - Điệp viên tỷ đô của CIA là ai? - Phần 2

Người trợ lý kỹ thuật ra hiệu cho Rolph im lặng. Hai người có chiều cao và vóc dáng gần như nhau. Họ lặng lẽ hóa trang và Rolph dần “biến hình” thành vị chủ nhà. Từ phía ngoài cửa, Chỉ huy trưởng bộ phận kỹ thuật vừa đến, cố tình nói to: “Này, chúng ta có nên đi xem cái cửa hàng điện máy mới đó không nhỉ?” Viên trợ lý cũng nói to, đáp lại: “Hay đấy! Ta đi thôi”. Kế đó, có hai bóng người bước ra khỏi căn phòng. Trên thực tế, người trợ lý thật không hề rời căn hộ. Người thực sự rời khỏi nơi đó và trông giống như người trợ lý kỹ thuật chính là Rolph. Trong khi đó, người trợ lý thật kéo ghế ra, chờ đợi. Vợ Rolph trong bộ đầm dạ tiệc cũng ngồi xuống và sẽ đợi ở đó trong 6 giờ. Cả hai không được phép nói thêm bất cứ từ nào, bởi rất có thể họ vẫn đang bị nghe lén.

Điểm quan trọng của việc thay hình đổi dạng là để Rolph có thể ra khỏi đại sứ quán mà không bị phát hiện. Khi đã lăn bánh trên đường phố bằng một vỏ bọc ngụy trang, nhân viên cụm tình báo Moscow thường chạy xe chậm rãi, không theo quy luật. Hôm nay, mục tiêu của Rolph là trực tiếp gặp mặt Adolf Tolkachev.

Để đến được điểm hẹn, các đặc vụ phải di chuyển lòng vòng qua nhiều tuyến phố. Ảnh minh họa: International Spy Museum

Xe đã chuyển bánh, rời đại sứ quán, nhưng có vẻ như chẳng có nơi nào Rolph có thể dừng lại một cách an toàn. Họ phải lòng vòng qua nhiều tuyến phố để “cắt đuôi”. Sau một tiếng rưỡi di chuyển, Rolph cởi bỏ lớp ngụy trang, gói gọn vào một chiếc túi nhỏ đặt trên sàn xe, với tay cầm lấy túi đồ đã chuẩn bị để chuyển cho Adolf Tolkachev và khoác lên mình một chiếc áo dạ. Chiếc xe dừng lại, Rolph bước nhanh ra ngoài, hướng thẳng về một đại lộ, đi thẳng đến ga tàu điện. Lên tàu điện, Rolph dừng lại ở ga kế tiếp và chậm rãi bước đi trong tiết trời cuối thu đã khá lạnh và ẩm ướt. Tới một nhà hát nhỏ, Rolph dừng lại đọc thông báo và poster chương trình biểu diễn dán trên tường rồi mua vé, những chiếc vé cho buổi biểu diễn mà Rolph hoàn toàn không có ý định tới xem. Đây là điểm dừng chân ngụy trang thứ hai. Rolph rời nhà hát, đi bộ đến một cửa hàng đồ cổ, trước khi đi vào một tòa chung cư gần đó. Sau khi đi lên cầu thang bộ một quãng, Rolph rời chung cư, bước vào một công viên nhỏ, ngồi xuống một băng ghế và liếc nhìn đồng hồ. Điểm hẹn cách đó không xa. Vài giây sau, Rolph đứng dậy, rời băng ghế.

Cuộc gặp với Adolf Tolkachev đã diễn ra nhanh chóng và hoàn hảo. Trong lần gặp này, Tolkachev chuyển giao 25 cuộn phim chứa ảnh chụp nhiều tài liệu tuyệt mật. Kết thúc “giao dịch”, Rolph quay trở lại chiếc xe đang đợi sẵn, lại đeo vào bộ râu và tóc giả. Cánh cửa sứ quán lại mở ra. Chiếc xe chui vào. Lát sau, David Rolph và vợ rời bữa tiệc tối tại đại sứ quán như chưa hề có cuộc gặp nào với CKSPHERE.

(còn nữa)

HỮU DƯƠNG (tổng hợp từ The Washington Post, The Atlantic, Russia Beyond, sách “The billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal”)