Hồ sơ mật: Điệp viên Mossad và hành trình truy lùng “đồ tể Riga” – Phần 3 (phần cuối)

Cảnh sát phát hiện chiếc hòm đựng xác “đồ tể Riga” ở Montevideo năm 1965. Trước khi cho xác Cukurs vào chiếc hòm, các điệp viên Mossad đã để lại một bản tuyên án ký tên “Những người không bao giờ lãng quên”. Ảnh: Times of Israel



Ngày 23-2-1965, Anton đón Cukurs hạ cánh trên chuyến bay của hãng Air France. Sau khi chở Cukurs về nhận phòng khách sạn, Anton cùng ông ta theo nhân viên môi giới bất động sản đi xem 2 nơi có thể dùng làm văn phòng. Tuy nhiên vì giá quá cao, Anton hẹn sẽ liên hệ sau rồi rủ Cukurs đến xem nơi ông đã thuê làm văn phòng tạm thời. Mọi việc diễn ra hoàn toàn tự nhiên nên Cukurs theo xe để Anton chở đến căn biệt thự ở khu Carrasco.

Mở cửa căn biệt thự nhỏ, Anton bước thẳng vào trong. Khi Cukurs bước vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại và ba người đàn ông mặc quần lót nhảy bổ vào gã “đồ tể”. Họ ăn mặc như vậy để những bộ quần áo mặc khi tới đây không bị rách hay vấy máu, sẽ không gây nghi ngờ khi rời khỏi căn biệt thự.

Các điệp viên Mossad không ngờ Cukurs vẫn còn khỏe đến như vậy. Hắn chống cự quyết liệt và giật tung cả tay nắm cửa nhằm thoát ra ngoài, thậm chí còn kêu to. Để ngăn chặn tiếng hét của Cukurs khiến cánh thợ xây dựng gần đó nghe thấy, Joseph - một thành viên trong nhóm điệp viên Mossad - tìm cách bịt miệng hắn ta. Nhưng một cú cắn suýt làm đứt rời một ngón tay của Joseph. Thậm chí hai đòn bằng búa của Joseph cũng không thể khiến Cukurs chịu khuất phục để nghe lời tuyên án. Đó là lý do khiến Joseph rút súng và bắn hai phát vào đầu Cukurs, kết liễu tay đồ tể. Một bản án viết sẵn bằng tiếng Anh được ghim vào áo Cukurs, xác hắn được đưa vào một chiếc hòm trước khi nhóm điệp viên Mossad rời khỏi hiện trường và bay khỏi Uruguay.

Khi toàn bộ các điệp viên Mossad tham gia chiến dịch đã an toàn tuyệt đối, họ tìm cách liên hệ với hãng thông tấn AP và Reuters để thông báo về vụ hành quyết. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tới ngày 7-3-1965 cảnh sát địa phương mới tìm ra xác của Cukurs kèm theo bản tuyên án của “Những người không bao giờ lãng quên”. Từ đó tin tức về sự kiện này lan đi khắp thế giới, gia đình Herberts Cukurs cũng công bố tấm ảnh chụp Anton và đổ lỗi cho Mossad.

Bất chấp những tranh cãi, việc Cukurs bị săn lùng và hành quyết là một trong những lý do để năm 1969 Chính phủ Đức quyết định không áp dụng thời hạn đối với việc truy tố tội phạm chiến tranh. Vì vậy cho đến thế kỷ 21, vẫn có những kẻ phạm tội bị lôi ra ánh sáng và trả giá cho những hành động tàn ác của mình.

