Hồ sơ mật: Điệp viên Mossad và hành trình truy lùng “đồ tể Riga” – Phần 2

Trong lúc đưa đẩy qua ly rượu, Anton cho biết ông ta từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai với cấp bậc trung úy. Còn viên phi công đột nhiên bộc bạch rằng mình bị kẻ khác tố cáo là tội phạm chiến tranh và thực sự phẫn nộ trước những lời tố cáo ấy bởi theo lời viên phi công, trên thực tế ông ta là người hùng vì đã cứu thoát một cô gái Do Thái khỏi bàn tay phát xít.

Phụ nữ Do Thái Latvia bị lực lượng theo Đức quốc xã lùa ra một bãi biển gần Liepaja và hành quyết vào ngày 15-12-1941. Ảnh: Times of Israel

Khi trò chuyện, Cukurs “đột nhiên” ngỏ lời mời Anton đến thăm trang trại của ông ta ở vùng nông thôn và hai người có thể ngủ lại một đêm ở đó. Nếu muốn đi, vị doanh nhân nên mua ủng để khỏi bị rắn cắn. Một quyết định thực sự khó khăn, nhưng Anton đã chấp nhận, dù không rõ đây là một cái bẫy hay là cách Cukurs thử thách mình. Để đề phòng, không chỉ mua ủng theo lời của Cukurs, Anton còn mua một con dao bấm và mang theo người.

Ngồi bên cạnh Cukurs to lớn, khỏe mạnh và tỉnh táo được trang bị súng lục chẳng phải chuyện thoải mái với Anton. Ông có linh cảm đối thủ đã lật tẩy được vỏ bọc của mình nên sẽ tìm cách đưa ông đến nơi hắn chọn để trừ khử cho gọn gàng. Vì vậy khi cả hai rẽ vào một trang trại bỏ hoang, Anton giật nảy người khi thấy Cukurs lôi ra một khẩu súng trường. Thế là hết, đối thủ mang theo cả súng lục và súng trường!

Nhưng Cukurs chỉ muốn thách Anton thi bắn, để kiểm chứng lời Anton nói rằng ông đã chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Bằng một loạt đạn 10 viên, Cukurs vẽ lên thân cây một hình tròn có đường kính chỉ nửa gang tay. Nhưng vị doanh nhân Áo còn cừ hơn thế, đường tròn mà ông ta vẽ bằng đạn có đường kính chỉ nhỏ bằng khoảng một phần ba. Một chướng ngại quan trọng đã vượt qua!

(còn nữa)

HỮU DƯƠNG (tổng hợp từ The Guardian, The Jerusalem Post, Times of Israel, Ynetnews)