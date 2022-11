Hồ sơ mật: Điệp viên Mossad và hành trình truy lùng “đồ tể Riga” – Phần 1

Nhưng chuyện đó chấm dứt khi một cơn say đã lột mặt Cukurs, khiến cộng đồng người Do Thái nổi giận. Sau vài lần lẩn trốn, Cukurs chuyển tới Sao Paulo và tiếp tục làm dịch vụ du lịch như ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên việc làm ăn trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Từng là một phi công lão luyện, khi sang Brazil, Cukurs cung cấp dịch máy bay du lịch đưa du khách đi ngắm cảnh thành phố và dịch vụ du thuyền trên hồ Rodrigo de Freitas – một thắng cảnh nổi tiếng của Rio de Janeiro. Tay tội phạm này không thay tên đổi họ, có lẽ một phần do tự tin rằng mình đã từng là một nhân vật nổi tiếng, một người hùng trước Thế chiến. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là dù vẫn mang cái tên cũ, Herberts Cukurs đã mang một “lý lịch” mới hoàn toàn sạch sẽ. Đặc biệt hơn nữa, người đàn ông này còn mang theo một cô gái trẻ người Do Thái. Theo giới thiệu thì Cukurs đã mạo hiểm mạng sống của chính mình để cứu cô gái kia khỏi cái chết khủng khiếp dưới tay Đức quốc xã. Câu chuyện ấy khiến Cukurs rất được lòng cộng đồng Do Thái tại đây và “gã đồ tể” lại mang một biệt danh mới – “Vị cứu tinh từ Riga”.

Nhưng đó lại là điều Israel không hề mong muốn bởi cộng đồng Do Thái là một trong những nạn nhân lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai (ước tính có tới 6 triệu người Do Thái thiệt mạng dưới chế độ phát xít). Israel không bao giờ muốn bỏ qua những tội ác khủng khiếp của chế độ Đức quốc xã, dù với bất kỳ lý do nào. Vì vậy không thể có giới hạn nào đối với việc săn lùng, trừng phạt những tội phạm chiến tranh. Israel muốn gửi thông điệp đến cả thế giới rằng: Những tên tội phạm kia vẫn còn nhởn nhơ và chưa trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Để làm điều này, Israel phải bắt được một con “cá to”, đủ để đánh động dư luận quốc tế.

Một tấm biển dán hình người bị truy lùng trong chiến dịch tìm kiếm và sát hại người Do Thái của Đức Quốc xã tại Latvia năm 1941. Ảnh: The Times of Israel

Thật nghịch lý, khi nhận nhiệm vụ khó khăn trên để ngăn chặn việc áp dụng giới hạn thời gian đối với việc truy lùng các tội phạm chiến tranh, các điệp viên Mossad lại đối mặt với giới hạn thời gian dành cho chính mình. Họ phải chạy đua để hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nhằm khuấy động dư luận nước Đức và thế giới, không để bất cứ ai tạo cơ hội thoát tội cho tội phạm chiến tranh. Nhiệm vụ được Joseph – một điệp viên Mossad tại Paris – đề xuất giao cho điệp viên Mossad từng may mắn thoát nạn diệt chủng Yaakov “Mio” Meidad và Meidad đã nhận nhiệm vụ không chút do dự. Là người Do Thái sinh ra và lớn lên ở Đức, Meidad đã tận mắt chứng kiến sự đổi thay đáng sợ của Đức khi lực lượng phát xít lớn mạnh dần. Hơn nữa chính bố mẹ Meidad từng bỏ mạng trong các trại tập trung của chế độ Đức quốc xã ở Auschwitz và Theresienstadt. May mắn thoát nạn vì đang ở nước ngoài, tháng 5-1960, điệp viên Mossad Meidad đã tham gia trực tiếp vào chiến dịch truy lùng, bắt giữ Adolf Eichmann tại Argentina trước khi bí mật chuyển tên tội phạm chiến tranh này về xét xử và thi hành án tử hình ở Israel.

(còn nữa)

