Hồ sơ mật: Đi tìm điệp viên nhị trùng giá trị nhất Chiến tranh Lạnh – Phần 2

Những thắc mắc về sự biến mất của Top Hat được giải đáp khi tờ Pravda đăng thông tin về thân phận và cái kết của sĩ quan tình báo này năm 1990. Theo tờ báo này, điệp viên có ý nghĩa lớn với Mỹ đã bị bắt vì hoạt động gián điệp và bị tòa án kết án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc và hoạt động gián điệp. Polyakov bị xử bắn và tịch thu tài sản. Các nguồn tin CIA cũng biết rằng Petr, con trai Polyakov, một quan chức Bộ Ngoại giao Liên Xô, đã tự sát.

Trong nhiều năm, Mỹ nghi ngờ Aldrich Ames, một điệp viên hai mang bị kết án chung thân vì làm gián điệp vào năm 1994, là người đã tiết lộ bí mật về Polyakov cho Liên Xô. Có thông tin, với tư cách là người đứng đầu bộ phận phản gián của CIA phụ trách các hoạt động của Liên Xô, Ames đã nhận 50.000 USD từ KGB để đổi lấy tên các điệp viên Liên Xô đang làm gián điệp cho Mỹ, bao gồm cả Polyakov. Tuy nhiên, đầu thập niên 2000, các quan chức đã phát hiện ra rằng Ames không phải là người duy nhất tiết lộ thân phận thật của Polyakov. Năm 2001, cựu đặc vụ FBI Robert Hanssen, người bị buộc tội làm gián điệp cho Liên Xô, đã thú nhận rằng ông đã tiết lộ thông tin Polyakov làm gián điệp cho Mỹ ít nhất 5 năm trước khi Polyakov bị kết tội phản quốc.

Lời thú nhận của Robert Hanssen đã khiến các chuyên gia về tình báo đặt nhiều câu hỏi nghi vấn rằng liệu thời gian cuối làm việc cho Mỹ, Polyakov có được Liên Xô đưa trở về khi biết thân phận thật của sĩ quan tình báo này và đánh lạc hướng Mỹ bằng những thông tin sai lệch hay không? Polyakov có thực sự là một tài sản của Mỹ hay chỉ là một “điệp viên ba mang” (làm công tác tình báo của một nước, bán thông tin cho nước thứ hai và lại gửi thông tin tình báo giả cho nước thứ hai), người gieo sự bất hòa và những thông tin đánh lạc hướng ở Mỹ?

Thẻ và danh thiếp của cựu đặc vụ FBI Robert Hanssen, người bị kết án tù chung thân vì tội làm gián điệp cho Liên Xô trong thời gian làm việc cho FBI. Ảnh: Getty Images

Những câu hỏi về điệp viên nhị trùng Dmitri Polyakov đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Các chuyên gia tình báo ở cả hai phía đều đi theo hai xu hướng là kết tội hoặc tôn vinh Polyakov. Tuy nhiên, dù có là người hùng hay kẻ phản bội thì cũng không thể phủ nhận Polyakov là một điệp viên tài giỏi.

TRẦN HOÀI(Tổng hợp từ Time, New York Times, Bulletin of the Atomic Scientists, History, sách “Near and Distant Neighbors: A New History of Soviet Intelligence”)