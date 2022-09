Hồ sơ mật: Đi tìm điệp viên nhị trùng giá trị nhất Chiến tranh Lạnh – Phần 1

Tại trụ sở Liên hợp quốc, Polyakov đã tiếp cận tướng Lục quân Edward O'Neill và yêu cầu được liên lạc với cơ quan tình báo Mỹ. Tháng 11-1961, tại một buổi tiếp, Edward O'Neill đã sắp xếp một cuộc gặp bí mật giữa Polyakov với John Mabey, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có mật danh là “Operation Courtship” với nhiệm vụ là thu phục các điệp viên Liên Xô tại phái bộ. Đây được xem là một bất ngờ lớn bởi không ai nghĩ rằng Polyakov lại là người chủ động đề nghị cung cấp thông tin tình báo.

Ban đầu Polyakov tỏ ra khá thận trọng và do dự, nhưng với khả năng thuyết phục của một đặc vụ dày dặn kinh nghiệm, Mabey đã khiến viên sĩ quan tình báo Liên Xô mềm lòng tại các cuộc gặp sau đó. Tháng giêng năm sau, công việc bắt đầu. Polyakov được yêu cầu cung cấp mật danh và danh sách nhân sự của các cơ sở điệp báo của Liên Xô. Điệp viên nhị trùng này đã thực hiện yêu cầu một cách nhanh chóng và trở thành đặc vụ của FBI với mật danh là “Tophat” (cũng được gọi với mã 3549S) cho đến mùa thu năm 1962, khi trở về nước.

Trong cuốn “Near and Distant Neighbours: A New History of Soviet Intelligence” (Tạm dịch: Những láng giềng gần xa: Lịch sử tình báo Xô viết mới”, Jonathan Haslam đã miêu tả “cách thức tiếp cận đầu tiên của một quan chức cấp cao Liên Xô như Polyakov là chưa từng có”.

Mùa thu năm 1962, khi Polyakov đang cùng vợ trên tàu chở khách viễn dương Queen Elizabeth II trở về Moscow thì các nhân viên FBI đã bí mật gặp mặt. Tại cuộc gặp gỡ bí mật này, Polyakov tiết lộ tên của 4 sĩ quan quân đội Mỹ được GRU và KGB trả tiền để cung cấp thông tin mật. Trong số các sĩ quan Mỹ bị Polyakov chỉ điểm có Trung sĩ Jack Dunlap, tài xế và người truyền tin cho các lãnh đạo của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) là tướng Robert Coverdale và Thomas Watlington.

Biết mình bị lộ, Dunlap tự sát thành công vào ngày 22-7-1963, sau 2 lần tự sát bất thành. Những người tiếp theo bị Polyakov “chỉ mặt đặt tên” là Trung sĩ Herbert Boeckenhaupt, kỹ thuật viên truyền thông của Không quân Mỹ (bị bắt năm 1966); Trung tá William Henry Wahlen, người đứng đầu bộ phận mật mã tại Bộ Tham mưu liên quân từ tháng 12-1959 đến tháng 3-1961 và sau đó là tại Lầu Năm Góc với tư cách là người được tiếp cận với các kế hoạch quân sự (cũng bị bắt vào năm 1966) và Nelson Drummond, một hạ sĩ quan hải quân Mỹ bị mua chuộc để tiết lộ những dữ liệu kỹ thuật hải quân và thông tin tuyệt mật của NATO.

Với những thông tin mà Polyakov cung cấp, Mabey và các nhân viên tình báo khác của Mỹ đều mong muốn được tiếp cận sâu hơn nữa với những thông tin mật của Liên Xô thông qua điệp viên này. Tuy nhiên, việc gặp gỡ với bất kỳ ai trong chương trình, thậm chí có liên hệ từ xa với các chương trình thu thập thông tin tình báo nước ngoài là quá rủi ro đối với một nhân vật cao cấp như Polyakov. Trong một cuộc phỏng vấn với Cục Lưu trữ an ninh quốc gia của Đại học George Washington năm 1998, Mabey kể lại rằng, bằng tín hiệu được thỏa thuận trước, Mabey và cộng sự đã chạy một quảng cáo rao vặt trên tờ New York Times với nội dung “Moody, Donald F, hãy viết như đã hứa” để kết nối với Polyakov. Mabey ước tính rằng FBI bắt đầu kết nối với điệp viên nhị trùng người Nga này bằng cách chạy các quảng cáo rao vặt vào năm 1963, nhưng các nhà sử học về Chiến tranh Lạnh cho rằng việc này diễn ra từ tháng 5-1964.