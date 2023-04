Hồ sơ mật: Cuộc tập trận suýt khơi mào cho chiến tranh hạt nhân - Chiến tranh thế giới thứ ba

Trước đó, từ tháng 2-1983, cơ quan tình báo Liên Xô - KGB đã triển khai chiến dịch mang tên RYaN (Raketno-Yadernoye Napadenie) nhằm tìm kiếm, xác định các dấu hiệu khả nghi của một vụ tấn công hạt nhân từ phương Tây. Vì vậy, mọi động thái chuẩn bị cho cuộc tập trận Able Archer năm đó đều được các điệp viên KGB ghi nhận và xem như dấu hiệu của sự chuẩn bị của NATO nhằm vào Moscow.

Chính vì vậy, khi cuộc tập trận bắt đầu, Điện Kremlin đã nhanh chóng triển khai hành động ứng phó. Quân đội Liên Xô được lệnh lắp vũ khí hạt nhân cho hàng chục máy bay ở Đông Đức và Ba Lan. Khoảng 70 tên lửa SS-20 Saber mang đầu đạn hạt nhân cũng được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các biện pháp phòng thủ dân sự cũng được nâng lên ở mức chưa từng thấy. Theo tài liệu “The Soviet War Scare” (tạm dịch: Nỗi sợ chiến tranh của Liên Xô) do Ban cố vấn tình báo nước ngoài của Tổng thống Mỹ soạn thảo vào năm 1990, dường như Moscow đã chuẩn bị toàn diện cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Binh sĩ Liên Xô tại một cuộc tập trận vào đầu thập niên 1980. Nguồn: Getty Images

May thay, nhờ thông tin từ một điệp viên hai mang Oleg Gordievsky (vốn là của KGB, sau làm việc cho cơ quan tình báo Anh MI6), quân đội Anh phát hiện ra phản ứng mạnh mẽ bất thường từ phía Liên Xô và thông báo cho phía Mỹ. Họ nhanh chóng nhận ra rằng Moscow coi Able Archer 1983 là vỏ bọc cho hành động chiến tranh. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher chỉ đạo khẩn trương thông báo cho phía Mỹ về việc Liên Xô có thể hiểu lầm về một cuộc tấn công bất ngờ của NATO đối với Moscow. Tổng thống Mỹ Reagan liền ra lệnh rút các vũ khí hạng nặng và tên lửa hạt nhân. Chỉ khi cuộc tập trận kết thúc, Liên Xô mới kết thúc tình trạng trực chiến. “Ngòi nổ” Chiến tranh thế giới lần ba đã được tháo gỡ.

Với Able Archer 1983, phương Tây đã không tính toán kỹ đến khả năng phản ứng của Moscow. Theo báo cáo hậu tập trận từ Ủy ban Tình báo liên quân (JIC) của Anh, sai lầm của NATO là nghĩ rằng Liên Xô cùng lắm sẽ chỉ tổ chức một cuộc tập trận tương tự để đáp lại, trong khi trên thực tế, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi trông thấy. Ông Paul Dibb, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Australia nhận định, cuộc tập trận Able Archer 1983 còn “nóng” hơn cả sự kiện Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Các tài liệu do Chính phủ Mỹ giải mật cũng tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc tập trận, phương Tây và Liên Xô đã tiến gần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết.

Sau sự việc này, NATO “rút kinh nghiệm” bằng cách thường xuyên thông báo cho Moscow về các hoạt động tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm nguy hiểm tương tự. Căng thẳng giữa hai bên giảm dần. Tổng thống Mỹ Reagan và Tổng Bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev sau đó đã bắt tay xây dựng một loạt hiệp ước cắt giảm vũ khí.