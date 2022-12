Hồ sơ mật: Chiến dịch cứu hộ bằng trực thăng đầu tiên – Phần 2

Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Không quân Mỹ (AFSOC) bắt đầu được hình thành từ những hoạt động sơ khai trong Chiến tranh thế giới thứ 2 trong những khu rừng ở Myanmar. Tại đây, Nhóm biệt kích Không quân số 1 đã tiến hành các hoạt động tác chiến đặc biệt chống lại quân Nhật ở ngay trong vùng Nhật kiểm soát. Lực lượng này hoạt động độc lập với hệ thống chỉ huy quân sự và các đơn vị còn lại của Mỹ và tự chủ trong việc đưa ra những quyết định và ý tưởng tác chiến. Đây chính là lực lượng thực hiện chiến dịch cứu hộ bằng trực thăng đầu tiên trên thế giới với mẫu máy bay YR-4B.

Công tác chuẩn bị

Để chuẩn bị lên đường, Harman mang theo vài chiếc can thép đựng nhiên liệu, để ở ghế lái bên. Chặng đầu tiên Harman bay đến Taro, đòi hỏi phải đưa trực thăng lên độ cao tới 5.000 fút (hơn 1,5km), kịch trần bay của chiếc YR-4B, sau đó sẽ điều hướng đến Dimapur. Sau khi hạ cánh an toàn tại Dimapur, Harman lấy mấy can xăng dự phòng đổ đầy bình, chuẩn bị cho chặng bay thứ 2 đến căn cứ không quân ở Jorhat”.

Đại diện công ty Sikorsky và các thợ máy của Nhóm biệt kích Không quân số 1 làm việc với chiếc trực thăng YR-4B đầu tiên ở Lalaghat, Ấn Độ vào tháng 3-1944. Ảnh: Lục quân Mỹ

Harman phải mất khoảng 24 giờ để đến Taro trước khi tiếp tục hành trình đến Aberdeen. Khi ở Taro, kỹ thuật mặt đất lắp thêm cho chiếc YR-4B một thùng xăng tháo ra từ một chiếc L-5 Sentinel. Tuy nhiên, mỗi khi bình chính cạn thì Harman vẫn phải hạ cánh để chuyển nhiên liệu từ bình phụ sang. Chặng bay cuối phải được hiện xuyên đêm. Phi công lái máy bay liên lạc L-5 Sentinel ở Aberdeen đã xác định được chính xác vị trí của Hladovcak và Nhóm biệt kích Không quân số 1 đã quyết định sử dụng trực thăng YR-4B để giải cứu.