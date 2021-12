Hồ Quang Hiếu phải lòng một cô gái sau 4 năm chia tay Bảo An

Your browser does not support the video tag.

Hồ Quang Hiếu tiết lộ đang tìm hiểu một cô gái trong nghề sau khi chia tay Bảo Anh



Cặp đôi này từng khiến người hâm mộ ghen tỵ vì thường xuyên có hành động ngọt ngào với nhau



Trước đó, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chính thức đường ai nấy đi vào tháng 10/2017 khiến người hâm mộ tiếc nuối