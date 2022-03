Hồ Quang Hiếu đáp câu chí mạng khi được khen tướng phu thê với Thiên An

"Đẹp đôi nha", "Ê mình đẩy thuyền nha", "Xuất hiện thế này ý gì đây?", "Hồ Quang Hiếu quen Thiên An luôn hả?", "Thiên An hết mê Jack sang mê danh hài Hồ Quang Hiếu", "Có tướng phu thê quá!"... là những bình luận xôn xao của khán giả.

Tới mới đây, netizen ngỡ ngàng với "muôn vàn câu hỏi vì sao" khi thấy Thiên An thân thiết, quay TikTok liên tục với Hồ Quang Hiếu.

Cuộc sống mẹ đơn thân của Thiên An hậu xác nhận "đường ai nấy đi" với Jack luôn được công chúng dành sự quan tâm lớn. Liệu cô đã tìm được người mới sau cuộc tình sóng gió hay chưa vẫn đang là một dấu hỏi chấm.

Sau khi MV ra mắt, người hâm mộ mới té ngửa là cả hai đang hợp tác cùng nhau. Nam ca sĩ đánh giá bạn diễn sở hữu gương mặt đẹp, thánh thiện... khá phù hợp với kịch bản của MV. Do đó, đích thân anh đã mời cô tham gia diễn xuất cho sản phẩm âm nhạc lần này.

Trong mắt Hồ Quang Hiếu, Thiên An là một cô gái nhiệt huyết, yêu nghề và dễ thương. Cô rất nỗ lực trong công việc, bất chấp nắng nóng, vất vả cũng không hề than vãn.

"Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay có vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn.

Lúc gặp tôi, Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng giống tôi. Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác'", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.