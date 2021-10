Hồ nước siêu ảo mọc rừng cây "nhọn hoắt" ngược từ dưới nước

Do vị trí ở núi cao, nước hồ Kaindy lạnh quanh năm, nhiệt độ cao nhất có thể đo được là 6 độ C vào mùa hè. May mắn cho bạn là nước hồ Kaindy lúc nào cũng trong vắt nên dễ dàng đứng trên bờ nhìn tận đáy mà không nhất thiết phải bơi hay lặn.

Nếu tới đây vào mùa đông, nước hồ Kaindy bị đóng băng hoàn toàn, những cây vân sam trồi trên mặt nước trông tựa như cột buồm của thuyền ma. Khung cảnh thêm phần ma mị và cuốn hút khi có làn sương nhẹ bao phủ xung quanh. Tuy nhiên, ban ngày các du khách liều lĩnh có thể câu cá trên băng ở hồ hoặc đi lại, trượt tuyết, thậm chí là lặn bình khí ngắm cảnh hồ.

Trên mặt nước, cây vân sam nhô lên phần thân khẳng khiu, trơ trọi.