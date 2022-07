Hố 'người ngoài hành tinh' kỳ lạ dưới đáy đại dương

Bài chia sẻ của NOAA thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng các lỗ giống như vết do dụng cụ đánh cá gây ra, hoặc do một vết nứt ẩn dưới đáy biển hoặc một đoạn ống bị chôn vùi. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến ​​cho rằng thủ phạm là do sinh vật đào hang hoặc bơi lội đã để lại những dấu vết nhỏ.

Bên cạnh đó, có một số bình luận 'huyền bí' như đó là một chiếc bánh quy giòn thực sự lớn và kiến biển là thủ phạm, hay đùa rằng đó có thể do người ngoài hành tinh.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra các lỗ hổng trong khu vực. Trước đó, hai nhà khoa học hàng hải thuộc Cơ quan cá biển Mỹ cũng phát hiện ra những lỗ rỗng bí ẩn dưới đáy đại dương trong một lần lặn vào năm 2004.