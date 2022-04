Hồ Ngọc Hà tập yoga liền bị Lisa và Leon 'phá bĩnh'

Lisa và Leon là cặp sinh đôi hot nhất nhì Vbiz ở thời điểm hiện tại. Với sự đáng yêu và hồn nhiên, con của Hà Hồ và Kim Lý đã sở hữu gần 600k lượt theo dõi trên Instagram.

Mới đây, sự tương tác của 3 mẹ con lại khiến dân mạng rần rần vì 2 "kẻ phá bĩnh nhí" siêu dễ thương này.