Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khiến dân mạng 'dậy sóng' vì màn kỷ niệm 7 năm bên nhau, dàn sao Việt cũng xuýt xoa

Kèm theo đó, cô chia sẻ: "7 năm rùi. Đúng nghĩa một người bạn đời, vui cười mỗi ngày". Nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ khi được chuẩn bị bữa tiệc ấm cúng và dễ thương.

Cùng lúc đó, Kim Lý cũng đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Happy anniversary Em Yeu. You and our family means the world to me. It’s been 7 years since we filmed "Cả Một Trời Thương Nhớ". What a ride it has been and continous to be. Here is to many more years to come. Love you!" (tạm dịch: "Chúc mừng ngày kỷ niệm Em Yêu. Em và gia đình của chúng ta là cả thế giới của anh. Đã 7 năm kể từ khi chúng ta quay "Cả Một Thương Trời Nhớ". Chặng đường hạnh phúc đó đã và đang tiếp tục. Nhiều năm như vậy nữa sẽ đến. Yêu em!")