Hồ Ngọc Hà hát live thều thào, dân mạng la ó đòi Vietsub

Mới đây, clip Hồ Ngọc Hà hát live tại Fashion Week bỗng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Tại đây, Hà Hồ không chỉ làm nóng sân khấu với màn trình diễn máu lửa mà còn khiến người hâm mộ nóng mắt với trang phục jumpsuit bó sát. Thiết kế tôn đường cong nhưng lại khiến "nữ hoàng giải trí" bị lộ những phần không nên lộ.