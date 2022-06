Hồ Ngọc Hà đang 'cà khịa' hay bắt trend Chi Pu?

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, khi xuống dưới hàng ghế khán giả, Hồ Ngọc Hà đã bất chợt hỏi cảm xúc của một vị khán giả khi đến xem đêm diễn của mình.

Sau khi vị khán giả kia trả lời: "Rất là happy" thì Hồ Ngọc Hà đã đáp lời: "Cô rất enjoy cái moment này đúng không cô?".

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ "enjoy cái moment này" là câu nói gây tranh cãi một thời gian dài của Chi Pu.