Hồ Ngọc Hà cover hit của MONO, liệu có 'ăn đứt' đàn em?

Trong buổi livestream mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có màn cover ca khúc Waiting For You của MONO. Đây là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất trong thời gian qua và được không ít cái tên đình đám cover lại.

