Hô "đầy bình", khách mua VinFast tại Mỹ phải trả bao nhiêu tiền?

Trạm sạc xe điện của Tesla

Với khẩu hiệu "EV is only as good as its charging network", kể từ năm 2012 khi Tesla bắt đầu bán Model S, họ cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới Supercharger của mình với tốc độ nhanh chóng. Hiện tại Tesla đang sở hữu 20.000++ bộ sạc nhanh với hơn 2.000 trạm trên toàn cầu; trong đó một nửa đáp ứng cho nhu cầu tại Bắc Mỹ.

