Hồng Diễm là nữ diễn viên thuộc hàng hiếm, chưa từng hôn ai trên phim.

Hồng Diễm có lý do riêng để không diễn thật cảnh hôn, nhưng với các diễn viên khác, họ có thích hôn trên phim không? Họ diễn cảnh hôn bằng lý trí hay bằng cảm xúc thật?



Và sau những scene khóa môi đó, họ có “phản ứng hóa học” ra sao?



Hôn trong phim truyền hình không hề dễ

Thường trong các phim ngôn tình hay thanh xuân học đường, những cảnh hôn đều được thực hiện ở những bối cảnh lãng mạn, nên thơ hoặc trong không gian có cảm giác gợi tình, giúp diễn viên thể hiện được tình cảm, sự gắn kết của các nhân vật do mình đảm nhận, giúp khán giả xem phim thăng hoa cảm xúc. Nhưng đó là cảm giác của khán giả, chứ với “người trong cuộc”, diễn cảnh hôn dễ hay khó, có tình hay không, không phải diễn viên nào cũng giống nhau.



Diễn viên Ngọc Lan từng chia sẻ về nụ hôn trong phim Trói buộc yêu thương với diễn viên nam Trương Thanh Long, có những lúc, do quá nhập tâm, cô và Trương Thanh Long vừa khóc vừa hôn đến nước mắt hòa lẫn nước mũi trong phân cảnh tái ngộ.



Khi tập cuối phim Tình yêu và tham vọng lên sóng, Diễm My 9X cũng nói về cảnh hôn lãng mạn ở đài phun nước với Nhan Phúc Vinh, cảnh quay này đánh dấu khoảnh khắc hai nhân vật Linh và Minh trở thành người yêu. Và mọi người có thể nghĩ chỉ cảnh hôn này thôi, quay mất 8 giờ đồng hồ, bởi phải đợi người dân trở về nhà, vì trước đó họ thấy đoàn phim nên tập trung rất đông. Một nụ hôn có vài chục giây mà phải đợi chờ 8 giờ, nếu không phải diễn viên cứng, có thể “cân” các loại cảm xúc, thì nụ hôn này chắc sẽ rất… mệt mỏi.