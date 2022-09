Hồ chứa lớn nhất Hà Tĩnh xuống cấp sau gần nửa thế kỷ vận hành

Hồ Kẻ Gỗ xả ở mức 200m3/giây trong trận lũ lịch sử năm 2020 (Ảnh: Dương Nguyên).

Còn tại tràn xả lũ sự cố, theo đơn vị quản lý, hạng mục này cần thay đổi thiết kế bằng hình thức tràn chảy tự do thay cho tràn cầu chì tự vỡ. Hoặc, thiết kế tràn xả sâu kết hợp tràn chảy tự do nhằm hạn chế các nhược điểm của tràn cầu chì tự vỡ, đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, dự phòng bất trắc khi tràn xả sâu bị kẹt cửa, đứt cáp, sự cố khác có thể xảy ra. Cùng với đó, tràn Dốc Miếu cũng cần được sửa chữa, nâng cấp.

Ngoài ra, hiện nay các phần mềm quản lý, điều hành cũng như các thiết bị dự báo, cảnh báo và phòng chống lũ cho hồ Kẻ Gỗ hầu như chưa có và hết sức sơ sài.

Theo ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, trước tình hình trên, đơn vị đã có văn bản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có giải pháp điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nói trên vào bước nghiên cứu khả thi "Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ".