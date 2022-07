Hộ chiếu phổ thông mẫu mới mang đậm bản sắc Việt Nam

Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao để thông báo đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan biết.

Ghi nhận, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) từ sáng sớm 1/7, nhiều người dân đã xếp hàng để được làm thủ tục. Do nhu cầu tăng cao vì đang vào mùa du lịch, cán bộ công an thành phố đã trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục xin cấp hộ chiếu trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn.