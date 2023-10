HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan

Huấn luyện viên Philippe Troussier rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu trong tháng 10. So với danh sách tập trung ban đầu, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú là những cái tên bị loại.

Trong đó, Văn Hậu rút lui từ đầu đợt tập trung do chưa bình phục chấn thương. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội không góp mặt trong loạt trận tháng 9 vì lí do tương tự. Hồ Tấn Tài chỉ thi đấu hiệp 2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa hôm qua (6/10).