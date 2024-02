HLV Ten Hag: 'Trận đấu với Aston Villa có ý nghĩa như chung kết'

Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp với Aston Villa tại Villa Park cuối tuần này (23h30 ngày 11/2) có ý nghĩa quan trọng với Man Utd trong hành trình trở lại top 4 cùng tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

HLV Ten Hag đánh giá cao tiềm năng của các cầu thủ trẻ Man Utd: "Ba cầu thủ này muốn chuyền cho nhau để ghi bàn và tận hưởng niềm vui chơi bóng cùng nhau. Man Utd muốn đoạt nhiều danh hiệu, nên các cầu thủ trẻ cũng phải thể hiện bản lĩnh, đặc biệt trong những trận cầu quan trọng".

Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford ngày 27/12/2023, Man Utd ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2 dù bị dẫn trước 2-0. Ở cuộc so tài tại Villa Park ngày 11/2, Man Utd sẽ vắng các trụ cột Tyrell Malacia, Mason Mount, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka và Lisandro Martinez do chấn thương dài ngày.