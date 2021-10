'HLV Solskjaer thiếu cá tính để vực dậy Man Utd'

Man Utd bước vào trận đại chiến đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này trong bối cảnh đặc biệt. Khi những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Liverpool, Man City, Chelsea đều đã đối đầu nội bộ, giới chuyên môn đang chờ đợi phẩm chất của đội bóng cạnh tranh danh hiệu như Man Utd.

8 năm sau chức vô địch gần nhất, nửa đỏ thành Manchester vẫn chật vật tìm lại hào quang xưa. Theo cây viết Danny Murphy của Daily Mail, yếu tố cản bước Quỷ đỏ là trình độ của HLV Ole Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy thiếu đẳng cấp để vực dậy đội bóng, khác xa những gì Thomas Tuchel, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola làm được.

HLV Solskjaer thiếu đẳng cấp và cá tính.

"Solskjaer kém may mắn khi ông làm việc ở giải đấu có Pep Guardiola, Jurgen Klopp and Thomas Tuchel - những HLV giỏi nhất thế giới. Họ đã thiết lập tiêu chuẩn quá cao. So sánh với những HLV này, Solskjaer ở đẳng cấp thấp hơn nhiều.

Solskjaer vẫn là HLV chất lượng. Ông làm được nhiều điều cho Man Utd khi giúp CLB tiến bộ, đến gần hơn với các danh hiệu. Nhưng sau 3 năm, CĐV và giới chủ muốn nhiều hơn thế. Họ cần danh hiệu vô địch. Tôi không tin Solskjaer có thể cạnh tranh với các đối thủ trên phương diện chiến thuật và đưa ra quyết định hợp lý", Daily Mail phân tích.