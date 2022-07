HLV Phan Thanh Hùng: CLB Đà Nẵng sẽ thay toàn bộ ngoại binh

Đà Nẵng dù gặp khó về lực lượng khi thiếu vắng 2 ngoại binh và các trụ cột như Phạm Nguyên Sa, Phan Văn Long vẫn thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 8 V.League 2022.

Phi Hoàng có trận đấu xuất sắc cho Đà Nẵng. Ảnh: V.Đ

"So về vị trí trên bảng xếp hạng hay chất lượng chuyên môn thì không thể nói Đà Nẵng ngang ngửa Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cầu thủ Đà Nẵng đã làm tốt đấu pháp. Với tôi, có đấu pháp nhưng các em trẻ không thể hiện được, cầu thủ trụ cột không dẫn dắt được các em thì cũng thất bại. Điểm nhấn là sự tự tin, đặc biệt là những tình huống phản công đều do khả năng của em", huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá thêm.