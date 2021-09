HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam thua vì không may mắn

Đánh giá về trận đấu với Australia ngày 7/9 tới, HLV Park Hang Seo thừa nhận tuyển Việt Nam tiếp tục gặp khó, nhưng có nhiều động lực khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Dự kiến tối 3/9, thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt tại Hà Nội.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Saudi Arabia (nguồn: Truyền hình FPT)

Song Ngư