HLV Park Hang Seo: Hy vọng tuyển Thái Lan không nói dối

Đó là cầu thủ trụ cột, dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Hiệp một, các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt nhưng hiệp hai có một số tình huống bỏ sót. Chúng tôi cũng đã có phương án phong toả Theerathon".

Nói về đấu pháp của Thái Lan, ông Park cho biết: "HLV Polking chắc cũng không muốn đá thủ hoà đâu. Họ quyết tâm thắng, vô địch bằng một trận thắng để tặng người hâm mộ".

Tôi không hiểu tại sao Thái Lan sử dụng ba trung vệ ở lượt đi, trước đó thường đá bốn hậu vệ. Có thể do áp lực sân khách, có thể do Việt Nam khiến họ phải thay đổi. Hi vọng trên sân nhà, Thái Lan cứ đá 4 hậu vệ như những trận trước, đừng đá 3 hậu vệ nữa. Nếu Thái chơi tấn công, chúng tôi cũng chơi tấn công".

Cuối cùng, ông Park nhấn mạnh trước trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam: "Trước tiên tôi xin cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Hàn Quốc, quê hương của tôi. Trong thời gian tôi làm việc ở Việt Nam, tôi nhận được sự quan tâm, họ giúp tôi có động lực để hoàn thành tốt công việc của mình.