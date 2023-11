HLV Park Hang Seo chưa đồng ý đề nghị khủng của CLB TP.HCM

Sở dĩ HLV Polking là sự lựa chọn hàng đầu của lãnh đạo CLB TP.HCM, bởi nhà cầm quân này từng có hơn một mùa giải làm việc ở đội bóng thành phố và khá am hiểu về bóng đá Việt Nam. Do đó, lãnh đạo CLB TP.HCM đã ngỏ lời với nhà cầm quân của tuyển Thái Lan này từ trước trận Singapore – Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026, nhưng ông Polking vẫn vẫn còn đang lưỡng lự do vẫn còn hợp đồng với bóng đá Thái.