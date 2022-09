HLV Mourinho nhận thẻ đỏ vì lăng mạ trọng tài

Đó là tình huống tiền vệ Nicolo Zaniolo của Roma đã bị trung vệ Caleb Okoli của Atalanta đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Daniele Chiffi không cho AS Roma được hưởng một quả phạt đền.

Trọng tài Daniele Chiffi rút thẻ đỏ đuổi chiến lược gia người Bồ Đào Nha khỏi sân (Ảnh: Nurphoto).

Vị trọng tài này cũng không ngần ngại khi rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Mourinho do những lời lẽ không đúng mực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhắm về phía mình.

Sau khi nhận thẻ đỏ, HLV Jose Mourinho thậm chí còn định lao vào sân để ăn thua đủ với trọng tài. Rất may khi các trợ lý của AS Roma kịp thời can ngăn để xoa dịu cơn tức giận của nhà cầm quân sinh năm 1963. Phải mất một lúc, HLV Jose Mourinho mới nguôi giận và lên khán đài theo dõi trận đấu theo quy định.