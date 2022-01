HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam chơi quả cảm trước Hàn Quốc

Highlights Nữ Hàn Quốc 3-0 Nữ Việt Nam:

Your browser does not support the video tag.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào VCK Asian Cup 2022 với rất nhiều khó khăn. Trong suốt 10 ngày trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, đội không có buổi tập chiến thuật nào.

Một số cầu thủ gần như không được nghỉ ngơi và tập hồi phục mà phải vào sân thi đấu, ngay khi vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trước trận đấu, tuyển nữ Việt Nam chỉ có 17 cầu thủ đảm bảo về sức khỏe để ra sân.