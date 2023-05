HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không dám nhận mình là người hùng'

Your browser does not support the video tag.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ với Dân trí: "Đừng gọi tôi là người hùng"

Nhân vật được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm

Trò chuyện với phóng viên báo điện tử Dân trí vào sáng nay (16/5), HLV Mai Đức Chung khiêm tốn nói: "Cảm ơn đã gọi tôi là người hùng, nhưng công sức thuộc về cả tập thể, của tất cả mọi người, chứ tôi không dám nhận mình là người hùng".

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người luôn hướng về chúng tôi, đồng hành cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam suốt thời gian qua.

Chúng tôi vô địch SEA Games 32 là nhờ sự chung sức của mọi người, chúng tôi luôn có tất cả các bạn ở bên cạnh", HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.



HLV Mai Đức Chung chia sẻ với phóng viên báo Dân trí sáng nay, sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều rất thú vị và đáng quan tâm ở chỗ không chỉ có truyền thông trong nước quan tâm đến Mai Đức Chung, mà các phóng viên quốc tế cũng dành sự tôn trọng cho nhà chuyên môn cao niên này.