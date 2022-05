HLV Mai Đức Chung nói gì mà lọt top tìm kiếm trên MXH?

Tối 21/5, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tiếp tuyển nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành được HCV, sau khi thắng với tỉ số 1-0.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp Việt Nam củng cố vị thế số một môn bóng đá nữ SEA Games với lần thứ 7 đoạt HCV, sau các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019 - hơn hai lần so với Thái Lan.

Ông Chung là HLV trưởng dẫn dắt đội đến vinh quang với 5 lần chiến thắng, vào các năm 2003, 2005, 2017, 2019 và 2022.