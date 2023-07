HLV Mai Đức Chung: 'Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị được 99%'

Thúy Hằng được lựa chọn để thay thế vị trí của Hải Yến hay Huỳnh Như

Tại New Zealand, thời tiết đang là mùa đông, khác hẳn với khí hậu hiện tại ở Việt Nam. Đây là trở ngại chung mà các đội bóng phải vượt qua. Việc sang New Zealand sớm giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có thời gian để thích nghi với thời tiết. “Trước SEA Games chúng tôi tập huấn tại Nhật Bản với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam, thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy”, HLV Mai Đức Chung nói.