HLV Mai Đức Chung gọi điện trấn an vợ sau vụ xả súng kinh hoàng

Vụ xả súng làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh ở lễ khai mạc cũng như trong thời gian diễn ra World Cup. Dù vậy, lễ khai mạc diễn ra trong an toàn, gây ấn tượng mạnh bởi các màn trình diễn đẹp mắt và ý nghĩa mang đậm văn hóa nước chủ nhà, cùng những màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Trong ngày 20/7, World Cup nữ 2023 khởi tranh với lễ khai mạc diễn ra trên sân Eden Park ở Auckland (New Zealand), sau đó là trận mở màn giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand gặp Na Uy lúc 14 giờ (giờ Việt Nam).

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho World Cup.

Đáng chú ý là màn trình diễn song ca giữa nữ ca sĩ người Australia - Mallrat và nữ ca sĩ của New Zealand - Benee trong bài hát Do It Again - bài hát chính thức của World Cup nữ 2023. Các tiết mục trình diễn ấn tượng bao gồm: Điệu nhảy Haka của người Maori; Dàn nhạc giao hưởng Sydney trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển và một bài thơ nói về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện...

Ngày 21/7, HLV Mai Đức Chung cùng đội trưởng Huỳnh Như tham dự buổi họp báo trước trận ra quân tại bảng E. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ diễn ra vào lúc 08h00 ngày 22/7 (giờ Việt Nam).