HLV Kim Sang-sik: Tôi nói với các cầu thủ phải vô địch

Trưa nay (1.1), huấn luyện viên Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam và Ishii Masatada của tuyển Thái Lan đã tham dự họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 2.1.2025 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Sau đó, hai đội sẽ di chuyển sang Thái Lan thi đấu chung kết lượt về lúc 20h00 ngày 5.1.2025 tại sân vận động Rajamangala. 11h02: Huấn luyện viên Ishii Masatada và cầu thủ Peeradon trả lời báo chí. Phóng viên: Tuyển Thái Lan đã chuẩn bị thế nào cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024? Huấn luyện viên Ishii: Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Trận chung kết sắp tới chúng tôi sẽ gặp đội bóng mạnh là Việt Nam. Trước đó, ở bán kết, Thái Lan từng thua 1 trận trước Philippines nên chúng tôi mong muốn giành chiến thắng trong 2 trận tới. Phóng viên: Ông đánh giá tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại so với trận giao hữu hồi tháng 9 trước đó đã thay đổi như thế nào và đâu là cầu thủ quan trọng của Việt Nam? Huấn luyện viên Ishii: Tôi không đưa ra sự so sánh vì bản thân tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ và thay đổi nhân sự trong đội hình. Cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Việt Nam có thể là Nguyễn Xuân Son (số 12). Phóng viên: Có thông tin sau trận gặp Philippines, cầu thủ Suphanat phải nhập viện. Vậy thể trạng của cậu ấy lúc này thế nào? Huấn luyện viên Ishii: Không chỉ riêng Suphanat và tuyển Thái Lan cũng có những cầu thủ khác gặp vấn đề về chấn thương. Bản thân tôi sẽ làm việc với ban huấn luyện để giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho 2 lượt trận sắp tới. Cầu thủ Peeradon: Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có tổ chức phòng ngự tốt so với 2 năm trước đó. Trong khi đó, tinh thần là điểm mạnh của Thái Lan trong giải đấu này. Phóng viên: Thái Lan sẽ có cách đối phó như thế nào để ngăn chặn Xuân Son ghi bàn? Huấn luyện viên Ishii: Sau khi kết thúc bán kết, chúng tôi phải thi đấu sân khách ở chung kết lượt đi, bản thân tôi mong muốn đội có được kết quả tốt nhất có thể, hoặc một chiến thắng. Việc đối phó với Xuân Son như thế nào thì tôi xin phép không chia sẻ vì đây là bí mật của đội. Cầu thủ Peeradol: Tôi nghĩ Ngọc Tân (25), Hoàng Đức (14) và Quang Hải (19) là những cầu thủ có sự phối hợp tốt và là chủ chốt Việt Nam trong những trận vừa qua. Hy vọng ngày mai hai đội có màn thể hiện tốt nhất và mang đến trận cầu hay. 11h25: Thái Lan kết thúc phần họp báo. 11h28: Huấn luyện viên Kim Sang-sik và cầu thủ Xuân Mạnh trả lời báo chí. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mai? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Chúc mừng năm mới mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để đồng hành cùng đội tuyển. Với tôi, tuyển Thái Lan là ngọn núi lớn, nhưng tôi nghĩ không có ngon núi nào là không thể vượt qua. Hy vọng các cầu thủ sẽ có màn thể hiện tốt trong trận đấu sắp tới. Cầu thủ Xuân Mạnh: Tuyển Việt Nam trải qua 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc rất chăm chỉ và đạt mục tiêu chơi chung kết với những kết quả tốt. Tuyển Thái Lan là đối thủ mạnh, chúng ta cũng từng nhiều năm đối đầu với họ. Bản thân tôi đặt mục tiêu ra sân là phải giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ lắng nghe chiến thuật, đấu pháp của huấn luyện viên để có kết quả thuận lợi.Phóng viên: Trận Thái Lan và Việt Nam được xem là "derby Đông Nam Á", nhưng cũng được xem là trận "derby Đông Á" khi một huấn luyện viên Nhật Bản và Hàn Quốc đối đầu nhau? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tôi biết điều đó, vì vậy trận đấu ngày mai là màn chạm trán rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi đã đánh bại Singapore ở bán kết (đội bóng được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên Nhật Bản - PV), từ cơ sở đó, tuyển Việt Nam kì vọng sẽ có trận đấu tốt trước Thái Lan cũng được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân Nhật Bản. Phóng viên: Xuân Mạnh có sợ Thái Lan hay không? Cầu thủ Xuân Mạnh: Tôi không nhìn quá khứ, chỉ tập trung cho hiện tại và hướng tới tương lai. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình theo chỉ đạo của ban huấn luyện. Tập thể hết sức cố gắng mở đầu năm mới cho bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dặn dò chúng tôi 3 điều, một là vô địch, hai là vô địch là ba cũng là vô địch. Phóng viên: Động lực để thi đấu trận sắp tới là gì? Thái Lan trải qua trận đấu dài ở bán kết, đây có phải lợi thế hay không? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tôi đã có nhiều kinh nghiệm tiến vào chung kết trên cương vị huấn luyện viên. Thời điểm này, với cương vị là huấn luyện viên trưởng Việt Nam, đó là vinh dự của tôi và các cầu thủ đã sẵn sàng. Với người hâm mộ, chúng tôi cố gắng chiến thắng để tặng họ trong năm mới. Thái Lan có trận đấu dài trước Philippines, sau đó di chuyển đến VIệt Nam nên cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng. Điều này tạo cho tuyển Việt Nam sự tự tin hướng đến trận ngày mai. Phóng viên: Chúng ta có đang sợ Thái Lan không? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tất cả những thông tin đó đều là quá khứ. Hiện tại, chúng tôi tập trung cho hiện tại, các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần rất tốt và sẵn sàng. Hôm qua, tôi nói cầu thủ rằng phải vô địch, vô địch, vô địch. Cầu thủ và bản thân tôi đều đang cố gắng thể hiện tốt trận ngày mai. Phóng viên: Những trận đấu vừa qua, ông xoay tua ở vị trí thủ môn khá nhiều và hiếm có huấn luyện viên nào làm như vậy. Liệu có điều gì lăn tăn trong việc lựa chọn người gác đền cho đội tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: 26 cầu thủ đều sẵn sàng cho giải đấu, từ trận đầu tiên đến chúng kết chúng tôi đều có sự điều chỉnh để mang về kết quả tốt. Đối với Đình Triệu và Filip Nguyễn, đây đều là thủ môn tuyệt vời. Filip là người có chuyên môn tốt, nhưng trong giải này, tôi cân nhắc lợi thế giao tiếp tiếng Việt và Đình Triệu thực tế có khả năng giao tiếp tốt hơn. Tôi có trao đổi với huấn luyện viên thủ môn về việc sử dụng thủ môn. Thời điểm này, các cầu thủ đã có sự nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt cho trận ngày mai. 11h50: Việt Nam kết thúc họp báo.