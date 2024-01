HLV Kiatisuk tính mang hai ngôi sao hay nhất Thái Lan sang CLB CAHN

HLV Kiatisuk có tham vọng rất lớn cùng CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

"Zico Thái" muốn thuyết phục Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan sang đầu quân cho CLB Công an Hà Nội. Một khi CLB của Việt Nam sẵn sàng chi đậm, HLV Kiatisuk tự tin có thể thuyết phục được họ gia nhập CLB.

Về phía CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai, trên trang cá nhân của mình, Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Chúc anh Zico (biệt danh của HLV Kiatisuk) chân cứng đá mềm, thành công trong chặng đường sắp tới cùng CLB Công an Hà Nội".

HLV Kiatisuk cũng thể hiện tham vọng cùng CLB Công an Hà Nội: "Tôi muốn có thử thách mới cho bản thân. Đó là lý do tôi lựa chọn CLB Công an Hà Nội. Tôi muốn giúp họ trở lại với cuộc đua vô địch V-League.

Tôi muốn CLB giành hai chức vô địch V-League liên tiếp như Hoàng Anh Gia Lai từng làm được. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố hết sức mang về vinh quang cho CLB Công an Hà Nội ở đấu trường châu lục".