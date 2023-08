HLV Kiatisuk đau xót khi hay tin thành viên HA Gia Lai tử nạn

So với các thành viên khác của CLB Hoàng Anh Gia Lai, HLV Kiatisuk biết tin muộn hơn, do vị HLV người Thái Lan hiện đã trở về quê hương, sau trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh chiều 11/8.

Trận đấu nói trên là trận đấu cuối mùa giải của đội bóng phố núi tại V-League 2023. Vì thế, sau trận đấu ngày 11/8, các thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai được tự do di chuyển về với gia đình. HLV Kiatisuk từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội bay về Thái Lan. Các cầu thủ cũng về nhà của họ ở các địa phương khác.